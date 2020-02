Sono stati giorni frenetici nel mondo Fiorentina, dalle polemiche arbitrali agli scambi Commisso-Nedved e poi con il capo degli arbitri Nicchi. Una settimana, racconta il Corriere Fiorentino, piena di veleni che Beppe Iachini vuole isolare perché per superare un avversario superiore e ben affiatato come l’Atalanta non c’è altra strada che quella del lavoro e della strategia. E fuori dal campo la diplomazia è la soluzione per stemperare un clima fin troppo incandescente. Il tecnico ha fatto scudo attorno al gruppo e ha gettato acqua sul fuoco sul ritorno di Gasperini al Franchi augurandosi che i 35.000 del Franchi pensino solo alla partita. Ma i tifosi viola sono sotto la lente d’ingrandimento.