Gli abbonamenti volano: più 5mila rispetto al 2018

La Nazione fa il punto della situazione sugli abbonamenti:

L’appuntamento, per tutti quelli che ancora vogliono sottoscrivere l’abbonamento, è fissato per lunedì 5 agosto, quando aprirà la fase di vendita libera. Dopo la finestra di due giorni fissata per permettere il cambio-posto a coloro che lo hanno già acquistato (tra i migliori rimasti nello stesso settore), a breve le biglietterie torneranno ad essere affollate. Sono oltre 16mila le tessere staccate in questa prima fase, più o meno 5 mila in più rispetto ad un anno fa, quando terminò la fase di prelazione. In pratica, si è andati oltre anche ali numeri dell’estate 2013, quella dell’arrivo di Mario Gomez e del ritorno in campo con continuità di Giuseppe Rossi, quando le ambizioni della squadra erano di tipo europeo. E la sensazione è che i numeri siano destinati a crescere ancora: la febbre viola continua ad accompagnare quest’estate. Per l’entusiasmo che ha scatenato l’arrivo di Rocco Commisso, ma anche per la possibilità per Under 14, Under 30, Donne e Over 65 di beneficiare dei prezzi vantaggiosi promossi all’inizio della campagna abbonamenti. Ci sarà tempo, per abbonarsi, fino al 18 agosto prossimo, praticamente quando inizierà la stagione ufficiale della Fiorentina, in occasione della Coppa Italia. L’obiettivo dichiarato dal club all’inizio era quello di eguagliare almeno i 21 mila e spiccioli della passata stagione, ma con questi presupposti di potrebbe volare addirittura più in su.