Giustizia sportiva, pieni poteri alla Federazione. E c’è il precedente legato alla Fiorentina

Nell’ottica di limitare e arginare come possibile l’ondata di ricorsi che scaturirà dalle decisioni in merito alla chiusura o alla modifica dei vari campionati, il Governo ha varato il decreto legge “Rilancio”, il cui articolo 211 quater dispone massima autorità alla Federcalcio non solo per la definizione dell’annullamento, della prosecuzione e delle classifiche finali della stagione corrente, ma anche per la composizione e le modalità di svolgimento della successiva, senza consultare il CONI. L’avvocato Mattia Grassani, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, parla di provvedimento storico, e ricorda che nel 2003 un decreto legge analogo (per effetti, non per portata) consentì alla FIGC di ammettere la Florentia Viola in Serie B dopo che essa aveva vinto il campionato di C2.