Giro di boa a 20 punti, un anno fa furono 26. Ma con Bologna e Spal le gambe gireranno?

Non soltanto la quindicesima posizione in classifica a due giornate dalla fine del girone d’andata, nemmeno i tre punti di vantaggio sulla zona salvezza. Quello che preoccupa è il trend della Fiorentina – due punti da novembre ad oggi – che si appresta a girare la boa contro Bologna e Spal. L’obiettivo è chiudere la prima metà del torneo a quota 20 in classifica, un risultato minimal visto che un anno fa erano stati 26, nella logica di una salvezza a 40. Come scrive La Nazione, fra le altre novità introdotte da Iachini c’è una preparazione fisica che ha nettamente aumentato le ore di presenza dei giocatori sul campo e l’intensità del lavoro, una scelta che a metà stagione può avere anche svantaggi, soprattutto a breve termine per l’impatto sulla reattività muscolare. Anche per questo sarà interessante valutare la prestazione della squadra a Bologna: le nuove motivazioni dovranno essere sostenute dalle gambe e chissà come queste gireranno.