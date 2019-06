Giovani e di belle speranze: fari puntati su Tonali e il giovanissimo Del Prato

Gli occhi della Fiorentina sui giovani che si sono messi in mostra tra Mondiali Under 20 (CLICCA) ed Europei Under 21 (CLICCA). In quest’ottica i riflettori viola si sono posati su Enrico Del Prato (SCHEDA TECNICA), diciannovenne capitano della Primavera dell’Atalanta che non è passato inosservato. Piace anche Sandro Tonali (SCHEDA TECNICA), protagonista della promozione del Brescia in A e accostato anche al Psg. L’usato sicuro è invece Lucas Biglia (SCHEDA TECNICA) che Montella conosce molto bene dai tempi del Milan.