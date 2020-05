Oggi è una data particolare per Rocco Commisso. Il 30 maggio 1983 i New York Cosmo sfidavano la Fiorentina battendola per 4-1 in una partita valida per la Trans-Atlantic Challenge Cup. Alla proprietà, scrive il Corriere dello Sport, piace ricordare quell’evento americano, in cui l’unica rete viola venne messa a segno da Giancarlo Antognoni, adesso club manager.