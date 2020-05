Giocatori pronti ad accogliere le nuove norme del protocollo scientifico

I giocatori restano in attesa di conoscere le precise disposizioni del protocollo finale: nel direttivo di ieri, complice il fatto che il documento non fosse ancora arrivato alla casella mail dell’Aic, non se ne è discusso. Ma delle volontà dei calciatori già si sapeva: disponibilità ad accogliere tutte le nuove norme ma in un ritiro che non andasse oltre le due settimane. Dopo i quasi due mesi di lockdown c’è l’esigenza di non prolungare oltre quindici giorni un’altra condizione di assenza totale di contatti esterni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.