Gilardino consiglia Cutrone: “Via dal Milan più spazio per diventare importantissimo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex viola Alberto Gilardino ha parlato soprattutto di Milan, concentrandosi però anche su uno degli obiettivi viola per l’attacco, Patrick Cutrone, a cui consiglia di lasciare il rossonero: “Sì perché avrebbe più possibilità di essere un riferimento e di giocare con continuità. Può avere un futuro lontano dal Milan, anzi a maggior ragione perché troverebbe gli spazi e di conseguenza la consapevolezza di poter diventare un giocatore importantissimo. Quest’anno si è migliorato e può già fare tutto, esterno, seconda punta o centrale per come attacca la profondità. È giovane e costa già caro, ma io un pensiero ce lo farei”.