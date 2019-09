Gigante Milenkovic, invalicabile contro la Juve. Il serbo è diventato grande

Contro la Juve è stato un pilastro, monumentale. Ronaldo, Higuain, Bernardeschi, chiunque è capitato dalle parti di Nikola Milenkovic ha trovato un muro invalicabile, ma più di ogni altra cosa – scrive il Corriere dello Sport – Stadio – ha impressionato la sua personalità dirompente (58 palloni giocati, 40 passaggi riusciti, 23 recuperi) tanto da far sembrare facili le cose che facili non sono. Qualità che appartiene ai grandi, e il serbo lo sta diventando visto che non ha ancora compiuto 22 anni. Ora si capisce perché lo scorso inverno il Manchester United avesse provato ad investire 40 milioni su di lui per portarlo a casa.

