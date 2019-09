Giampaolo sulla graticola: ma il Milan gli darà fiducia anche in caso di k.o. con la Fiorentina

Il Milan non se la passa benissimo, ma la dirigenza rossonera ha confermato almeno per una settimana la fiducia a Marco Giampaolo. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, i vertici milanisti hanno apprezzato il primo tempo contro il Torino e, nonostante la sconfitta finale, da lì il Milan deve ripartire, visti i miglioramenti tangibili rispetto alle ultime uscite. Le critiche sono state però numerose e pesanti nei confronti dell’ex tecnico della Sampdoria, ma la società – in attesa di una svolta vera – lo confermerà anche in caso di k.o. domani contro la Fiorentina. Nessun ultimatum per l’allenatore abruzzese, ma allo stesso tempo ricerca impellente di una svolta: in via Aldo Rossi circolano già i nomi dei sostituti (da Ranieri a Gattuso, da Spalletti a Wenger passando per Rudi Garcia), ma Boban e Maldini per ora smentiscono.