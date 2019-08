Già chiesta la deroga per la fascia dedicata ad Astori

Focus del QS sulla questione fascia da capitano. Come ammesso da Badelj in conferenza stampa, e confermato da Montella nell’amichevole contro il Livorno, sarà ancora German Pezzella a portarla al braccio. Ma la Lega Serie A concederà alla Fiorentina la proroga sulla deroga che ha permesso all’argentino di indossare la fascia dedicata a Davide Astori? La Fiorentina ha già inoltrato la richiesta nel corso di una delle ultime riunioni a Milano: a farsi portavoce del tema che tanto sta a cuore a Firenze è stato Joe Barone, che ha cercato il parere unanime dell’assemblea che già l’anno scorso, al di là di qualche titubanza iniziale, non si oppose alla richiesta di Mario Cognigni. Sarà così anche stavolta? IL DOLCE RICORDO DI FRANCESCA FIORETTI PER ASTORI