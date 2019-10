Ghezzal trasforma la squadra, Castrovilli incanta, Milenkovic fa il bomber: l’analisi

Il Corriere dello Sport-Stadio gongola per Castrovilli: “Abbiamo un centrocampista completo, forte nel tackle, bravo a far ripartire l’azione, definitivo negli inserimenti”. Gol e assist per il numero 8, che lancia un segnale forte e chiaro a Mancini. Non solo, perché in mancanza di centravanti veri tocca a Milenkovic fare il bomber e stazionare nell’area del Sassuolo a dieci minuti dal termine. 3 gol in stagione, è lui il cannoniere della Fiorentina.

La Repubblica invece pone l’accento sull’ingresso di Rachid Ghezzal, che ha permesso il passaggio al 4-3-3 e lo spostamento di Venuti nel suo ruolo naturale, su quella fascia destra dalla quale è partito il cross per l’1-1 di Castrovilli.