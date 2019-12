Ghezzal può già salutare? In Serie A spunta una pretendente di lusso

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rachid Ghezzal può lasciare la Fiorentina a gennaio. L’algerino, di proprietà del Leicester, è l’ultima idea dell’Atalanta per avere un’alternativa in attacco o sulle corsie esterne. Il club viola ha sborsato un milione di euro in estate per il prestito oneroso dagli inglesi, ma fin qui l’ex Lione ha giocato poco (733′) e non è sicuro della conferma. La Dea rappresenterà la seconda possibilità italiana?