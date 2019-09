Ghezzal pronto all’esordio, Montella vara il turnover con la Samp

Rachid Ghezzal è pronto all’esordio. Come scrive La Nazione in edicola stamani, il franco-algerino e Riccardo Sottil stanno stanno facendo di tutto per strappare una chance da titolare contro la Sampdoria, se Ribery non dovesse avere i tre match consecutivi nelle gambe. Tutto dipenderà dal modulo che Montella adotterà con i blucerchiati e – altra considerazione – quale undici ha in mente l’Aeroplanino per la gara di domenica in casa del Milan. Per la sfida di domani anche Benassi è pronto a far tirare il fiato a Castrovilli, mentre in difesa può tornare dal 1′ uno tra Venuti e Ranieri. E davanti, se si dovesse tornare al centravanti, ballottaggio perennemente aperto tra Vlahovic e Boateng.