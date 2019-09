Ghezzal è già pronto, stasera anche lui in campo contro il Perugia

Rachid Ghezzal è pronto. Ieri pomeriggio si è presentato ma adesso è il momento di pensare al campo. Come scrive Il Corriere dello Sport, il giocatore algerino stasera giocherà l’amichevole contro il Perugia. Una sfida per proseguire nel percorso di ricerca di affiatamento del gruppo e per mostrare tutte le qualità del giocatore. Appuntamento alle 20.00 allo stadio Franchi, il biglietto costa 2€ che saranno devoluti all’ospedale Meyer. Come sempre Violanews.com proporrà la diretta testuale della gara del Franchi con il nostro inviato Federico Gennarelli.