Gazzetta: “Napoli, se salta Spalletti il primo obiettivo è Gasperini”

Continuano i rumors sul futuro della panchina del Napoli: non c'è solo Italiano nella testa di ADL

Non solo Vincenzo Italiano. Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione c'è anche quello di Gian Piero Gasperini. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe il primo obiettivo di De Laurentiis che già in passato, per ben due volte, aveva avvicinato l'attuale tecnico dell'Atalanta. Gasperini è considerato il profilo migliore per rilanciare la squadra azzurra e potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura con la Dea, dopo una stagione al ribasso. Il tutto sempre che davvero si arrivi alla separazione tra il Napoli e Luciano Spalletti, tra cui c'è ancora un contratto in essere. ADL non avrebbe ancora deciso.