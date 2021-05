Gazzetta: “Gattuso si è promesso alla Fiorentina, gli piace il difficile”

La vittoria sui viola proietta il Napoli verso la Champions, ma il tecnico calabrese sembra orientato verso una nuova sfida

Il giorno dopo la vittoria per 0-2 del Napoli sul campo della Fiorentina, la Gazzetta dello Sport celebra il successo dei partenopei, non senza sottolineare come il percorso di Gattuso all'ombra del Vesuvio sia giunto al termine: "Gattuso si è promesso alla Fiorentina e ieri Commisso e Barone hanno potuto constatare dal vivo il lavoro del tecnico che hanno scelto per avviare il nuovo progetto: al netto della delusione per la sconfitta, hanno potuto apprezzare la qualità del gioco del Napoli". Rino, si legge, non ha mai amato le cose semplici: ha visto con i suoi occhi quanto dovrà lavorare. Ribery non è stato all'altezza del suo passato e Vlahovic è un piccolo fenomeno, ma non può fare miracoli.