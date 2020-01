Christian Eriksen potrebbe debuttare con l’Inter già domani sera contro la Fiorentina in Coppa Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è corsa contro il tempo per mettere il giocatore danese a disposizione di Conte. Per farlo servirà completare la documentazione in arrivo da Londra nella giornata di oggi e poter così annunciare l’acquisto del giocatore dal Tottenham. In tal caso Eriksen sarebbe convocato e potrebbe magari entrare a gara in corso, altrimenti il tutto andrà in scena domenica con l’Udinese in campionato. ECCO CHI ARBITRERA’ INTER-FIORENTINA