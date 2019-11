Con focus mercato pubblicato a pagina 13, La Gazzetta dello Sport analizza i top e i flop del mercato. In classifica, di lato, c’è anche l’attaccante della Fiorentina, Pedro, sceso in campo solo per pochi minuti contro il Parma. In graduatoria anche l’ex viola Rebic, Balotelli, Benzar (difensore del Lecce), Leao (attaccante del Milan), Lozano (attaccante del Napoli) e Maroni (centrocampista della Sampdoria).