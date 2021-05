Gazzetta: “Americano? No, Commisso è stato tipicamente italiano”

La riflessione sul comportamento del presidente della Fiorentina, che non ha trattenuto le sue personali critiche a chi critica

"Commisso è stato, giustamente, accolto benissimo quando ha comprato la Fiorentina. Non solo perché apriva una stagione promettente per un club importante, di una città tra le più belle del mondo, ma anche perché si sperava portasse i semi di una cultura sportiva diversa, appunto americana. Negli Stati Uniti i giornali hanno fatto dimettere Presidenti potentissimi. Lì hanno la religione della libertà di stampa. Che, va da sé, contempla la libertà di critica. Ecco, anche da questo punto di vista Commisso non sta rispettando le attese. Di americano c’è poco nelle sue parole dei giorni scorsi. C’è invece molto di tipicamente italiano nel cercare sempre altrove, spesso nei media, la responsabilità dei risultati che non arrivano".