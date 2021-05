Pradè verso la conferma, suo il blitz a Napoli per convincere Gattuso

L'indiscrezione raccontata da Tuttosport

Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina da tempo aveva avviato i contatti con Rino Gattuso. Commisso, appena incassata la disponibilità, ha agito con forza e fretta per superare la concorrenza crescente della Lazio. Dopo aver fornite ampie garanzie tecniche ed economiche sui piani futuri, l'incontro decisivo tra le parti è avvenuto a Napoli. Presenti il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradè che secondo il quotidiano sarà presto riconfermato.

La presentazione del nuovo tecnico avverrà, in assenza di imprevisti, tra il 5 e il 7 luglio. In quel periodo la squadra comincerà a radunarsi per visite mediche e i tamponi in vista della partenza per il ritiro di Moena.