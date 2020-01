Gattuso scuote il Napoli, con la Fiorentina arriva un bivio decisivo

Al San Paolo i viola troveranno un Napoli in netta ascesa dopo le ultime prove sempre in crescendo frutto del lavoro persistente di Gennaro Gattuso, così La Repubblica presenta l’avversario di questa sera. La Fiorentina non deve farsi ingannare dalla classifica e dagli ultimi risultati dei partenopei, infatti nonostante le sconfitte recenti contro Inter e Lazio, la squadra azzurra sta crescendo e soprattutto nell’ultima sfortunata sconfitta dell’Olimpico ha mostrato un grande calcio che ha messo in difficoltà la squadra più in forma del campionato, prima di cedere sotto il colpo di Immobile causato da un errore imperdonabile di Ospina. Gattuso che dovrà fare a meno di Koulibaly e Mertens è obbligato a fare risultato stasera contro la Fiorentina, con la partita che può rappresentare un bivio fondamentale della stagione napoletana.