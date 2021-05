Gattuso riparte da… qui: ecco come giocherebbe oggi la sua Fiorentina

E se la Fiorentina di Gattuso dovesse giocare domani? Ecco come si schiererebbero i viola

Premessa fondamentale: c'è un mercato da affrontare, una rosa da allestire. Però il Corriere dello Sport sottolinea che è interessante capire anche quale possa essere l'impostazione che Gattuso darebbe in questo momento alla Fiorentina, che darà nei primi giorni di ritrovo, in attesa dei primi nuovi acquisti. La difesa è il reparto più nebuloso: adesso giocherebbero Dragowski in porta, Pezzella e Milenkovic (entrambi destinati a lasciare) al centro e Quarta e Biraghi sulle fasce. Il 4-2-3-1 di Ringhio proseguirebbe con Amrabat e Pulgar in mediana, Callejon e Ribery sulle fasce e Castrovilli "alla Zielinski" a supporto di Vlahovic. Ecco la grafica del quotidiano: