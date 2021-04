Gattuso prima scelta, con l’incognita CL. Sullo sfondo la mossa a sorpresa

La Fiorentina e Gennaro Gattuso: sono ormai settimane che l’allenatore del Napoli viene accostato, ripetutamente, alla panchina gigliata. La Nazione si concentra stamani sui tempi dell’operazione che potrebbero dilatarsi, a causa della corsa Champions dei partenopei. Ringhio farà di tutto per centrare il piazzamento tra le prime quattro, poi affronterà il discorso relativo al suo futuro. Futuro che sembra spingerlo forte nella direzione di Firenze. Commisso sta pensando di affidare al suo conterraneo il rilancio del progetto Fiorentina. Ogni discorso con Gattuso è rimandato in seguito al raggiungimento del risultato. Ecco perché si tengono vive almeno un altro paio di soluzioni per la panchina che verrà. La pista De Zerbi non è mai stata tagliata, mentre un riavvicinamento a Juric (contro i viola martedì prossimo) è possibile, anche se il tecnico del Verona pare essere rimasto molto segnato da quanto accaduto in estate dopo aver trattato con i viola. Attenzione poi alla soluzione a sorpresa. Da qui l’idea di tentare la complicatissima strada che porta a Simone Inzaghi, nel caso il tecnico divorziasse dalla Lazio. Oltre a monitorare con attenzione quanto potrebbe accadere fra la Roma e Fonseca.

