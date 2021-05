Gattuso: nei prossimi giorni potrebbe visitare il quartier generale viola

Telefonata tra Commisso e Gattuso

Rino Gattuso si è già messo al lavoro nonostante il contratto entri ufficialmente in vigore dal primo luglio. Il tecnico - scrive Repubblica Firenze - si è sentito telefonicamente con Rocco Commisso. Una conversazione per scambiare alcune battute ma anche per ribadire al tecnico come la Fiorentina voglia intraprendere con lui un percorso di crescita che coinvolga tutti gli aspetti del club. Nei prossimi giorni Gattuso potrebbe far visita al quartier generale viola, tra centro sportivo, uffici e stadio. Inoltre potrebbe visionare da vicino l'andamento dei lavori del Viola Park.