Gattuso-Napoli, zero possibilità. E De Laurentiis vuole Spalletti

Spalletti sta preparando il grande ritorno, e Napoli può essere la piazza adatta alle sue esigenze

Come assicura La Gazzetta dello Sport, non ci sono possibilità che Gennaro Gattuso rimanga sulla panchina del Napoli. Rino considera conclusa la sua esperienza e insanabili le fratture con il presidente De Laurentiis, che infatti si starebbe già muovendo per il prossimo allenatore: Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo medita da tempo il ritorno, e ancora la distanza fra domanda (4 milioni) e offerta (2,5) di ingaggio è ampia, ma un accordo sembra raggiungibile. Molto dipenderà dal piazzamento Champions degli Azzurri, senza il quale il piano B sarebbe affidare il gruppo ad un allenatore emergente come Juric, Dionisi o Italiano. Ma niente mosse fino a fine campionato: sia da parte di Gattuso, sia da parte del Napoli.