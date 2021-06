Gattuso ha le idee chiare: vuole la squadra pronta già ad agosto

Gattuso vuole la squadra allestita per l'inizio della Coppa Italia

Giornata piena, quella di ieri, per Gennaro Gattuso, per la prima volta a Firenze da allenatore della Fiorentina. Il nuovo tecnico ha parlato molto con Barone e Pradè che in estate dovranno occuparsi di rinforzare la squadra. Come scrive il Corriere Fiorentino, nella lunga riunione (nella quale molto tempo è stato dedicato anche alla stesura dei contratti dello staff) il mister ha detto di volere la squadra fatta per l’inizio della Coppa Italia e, quindi, per metà agosto. Prima (il 9 luglio) il gruppo si ritroverà a Firenze mentre, il mister, sarà presentato il 12. Il 17, poi, tutti a Moena. Sarà lì, che il capo cantiere costruirà le fondamenta del suo palazzo. Il progetto, l’ha disegnato ieri. Alla Fiorentina il compito di fornirgli i materiali giusti.