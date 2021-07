Gattuso: “Fiorentina? Lasciamo stare. In A tecnici top, dovevo esserci anch’io”

Gattuso continua a glissare sulla Fiorentina, mentre la sua delusione per non essere approdato in Premier appare cocente

Redazione VN

Il Messaggero ha pubblicato oggi un'intervista a Gennaro Gattuso, ex tecnico della Fiorentina prima della burrasca di metà giugno e dell'avvento di Italiano. Rino non ha smania di cercare una nuova panchina, adesso che è tecnicamente disoccupato: si dice pronto per una Nazionale, ma preferisce comunque lavorare quotidianamente. "Meglio lasciar stare, della Fiorentina se n'è parlato anche troppo", continua a glissare Gattuso, che poi si lamenta di non aver avuto modo di difendersi dalle accuse di razzismo e sessismo da parte dei tifosi del Tottenham. "In Serie A quest'anno c'è il top dei tecnici, dovevo esserci anche io. Ci divertiremo".