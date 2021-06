Gattuso con la “polizza” Bonaventura. E Jack si esalta con Rino

Boanaventura darà spinta ed equilibrio alla Fiorentina. Al Milan ha segnato 9 reti con Gattuso in panchina

Nella stagione 2017-18, con Gattuso sulla panchina del Milan, Bonaventura ha battuto il suo record personale assoluto in carriera a livello di gol: 9 di cui uno nelle qualificazioni in Europa League. Tra le 9 reti anche quella alla Fiorentina, il 20 maggio 2018 a San Siro, ultima giornata di quel campionato. Sotto la guida di Rino, Jack ha migliorato quanto fatto nel 2014-15 quando aveva segnato 7 gol in Serie A e nel 2015-16 quando era arrivato a 6 centri in campionato e uno in Coppa Italia. Nella stagione successiva si era fermato a 5 totali di cui 3 in A, uno in Coppa Italia e un altro in Supercoppa Italiana. L'anno scorso, nella sua prima esperienza in viola, i gol sono stati tre.