Gamberini: “Bologna-Fiorentina, la mia partita. Vi racconto un episodio con Miha”

Il doppio ex Alessandro Gamberini si è raccontato al Corriere Fiorentino in edicola oggi: dall’infanzia a Bologna, con la partita con la Fiorentina che era sempre la più sentita, fino alle stagioni in viola, preludio alla Nazionale:

“Questa è la mia partita”. Su Mihajlovic, che lo ha allenato per un anno alla Fiorentina: “Straordinario. Ha affrontato la malattia con carattere, raccontando le sue emozioni”.

Gamberini racconta che il tecnico serbo una sera si trovò per caso con la moglie nello stesso ristorante scelto dai giocatori; una volta notati, si alzò e se ne andò, come se non volesse disturbare, ma intanto aveva pagato il conto per tutti.

Sulla Fiorentina pesano molto le assenze, quella di Ribery su tutte: “Lui è una guida, se non c’è lui vanno trovati altri riferimenti”. E l’allenatore? L’ex difensore viola sostiene che le colpe non siano state tutte di Montella, ma che Iachini “aiuterà la squadra a risalire, perché i valori ci sono”.