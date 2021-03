Il Corriere della Sera ha intervistato Adriano Galliani, AD del Monza di Berlusconi che è stato dimesso venerdì 19 marzo dall’ospedale dopo dieci giorni di terapia intensiva: ecco uno stralcio del suo racconto.

Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita.