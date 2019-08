Galliani: “Felice di affrontare la Fiorentina, sono legato a Montella. Al Franchi…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Adriano Galliani ha affrontato molteplici tematiche, alcune riguardanti la Fiorentina:

Sono felice certo di affrontare la squadra viola in Coppa Italia, ma mi auguro che presto il Monza giochi in certi stadi anche gare di campionato. Sono affettivamente legato a Vincenzo Montella, l’allenatore dell’ultimo trofeo sollevato dal Milan. Ho ancora sul telefonino la foto quando alziamo a Doha la Supercoppa nel 2016. Al Franchi andremo in campo leggerissimi, tutto ciò che arriva in più sarà il benvenuto.