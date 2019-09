Galli: “Problemi in difesa: lacune oppure cattivo lavoro? Bisogna capire…”

A questa squadra manca al momento ordine quando si difende. Si vede che vuole proporre calcio, che porta avanti delle idee, ma poi c’è anche la fase difensiva da curare. Il gol di Kouamé è esemplificativo: troppa libertà nel mettere giù il pallone, scelte sbagliate nelle chiusure. Così non va. C’è da capire se questi problemi difensivi sono dovuti a delle lacune dei singoli giocatori o se non si è lavorato bene. In questo momento non c’è comunicazione nell’organizzare la linea difensiva. La sconfitta con il Genoa mi preoccupa soprattutto per come è maturata: buon avvio, ma poi grande difficoltà e sofferenza fino al rigore. Il Genoa poteva segnare quattro gol…