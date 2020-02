Galli: “Dragowski un punto di riferimento. Ora squadra e tifosi si fidano di lui”

L’ex portiere viola Giovanni Galli ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Corriere dello Sport Stadio sull’attuale portiere della Fiorentina Bartlomej Dragowski, l’alternativa al precedente Alban Lafont che sta convincendo tutti quanti.

Galli afferma infatti che il portiere polacco sta diventando un punto di riferimento per la difesa della Fiorentina ma anche per tutti i suoi compagni. Gli si riconosce una crescita tecnica e una maturazione mentale avvenuta nell’ultima stagione (in prestito ad Empoli) e in quella attuale con la maglia viola. Gli errori, le sbavature, tipiche di un giovane portiere si stanno riducendo come sottolinea l’ex portiere degli anni ’80 e questo non può essere che frutto di una crescita ed un’acquisizione di fiducia ed un affinamento della propria tecnica. Galli sottolinea inoltre quanto non sia mai semplice tornare nella piazza di origine, dopo un’esperienza in prestito, e riuscire ad imporsi nuovamente.

Dragowski è maturato e sta continuando il suo processo di crescita e la Fiorentina non può far altro che tenerselo stretto.