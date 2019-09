Galli assolve Dragowski: “Con l’Atalanta la colpa è di Montella”

“Non riusciamo proprio a non trovare qualcuno a cui addossare le colpe (ride, ndr)”. Così Giovanni Galli esordisce nell’intervista a La Nazione dove parla di Bartolmiej Dragowski. Secondo l’ex portiere viola il polacco è esente da colpe sul gol di Castagne perché vede sbucare il pallone all’ultimo momento e solo la fortuna poteva salvarlo con una parata: “Non è stato ingannato dalla deviazione, ma dal filtro che hanno fatto avversari e compagni davanti a lui. Può succedere”. Insomma, del Drago ci si può fidare perché ha potenzialità e qualità e gli errori domenica sono stati di altri: dei difensori e… di Montella: “Ha fatto un po’ di pasticci con i cambi. Siamo stati una vita a dire che serviva un centravanti, poi quando gioca non va bene”.

