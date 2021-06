Galeone: “Ho un debole per Vlahovic, è già pronto per la Juve”

Per l'ex tecnico il serbo rappresenterebbe la prima scelta per il post-Ronaldo

Giovanni Galeone, ex tecnico di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha avuto modo di parlare di come sarà la nuova Juventus del tecnico livornese. Alla domanda sul futuro centravanti bianoconero, in caso di addio di Cristiano Ronaldo, Galeone non ha dubbi su chi dovrebbe essere il prescelto: "Io ho un debole per gli slavi: il mio preferito è Vlahovic, per me potrebbe fare il centravanti anche nella Juve, mi sembra un ragazzo maturo". Ma, è bene ricordare che Vlahovic non si tocca: parola di Rocco & Joe. Si lavora all’accordo