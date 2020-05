Galassia Raiola, quante tentazioni per la Fiorentina: tutti i nomi possibili

Occhi sulla possibile ripartenza, ma sottotraccia continua a muoversi il mercato. Anche quello della Fiorentina. Su La Nazione si parla delle possibili trame di mercato che potrebbero legare la società viola al manager Mino Raiola. Dopo il fallimento della trattativa Balotelli, l’aggancio giusto per entrare in affari poteva – e sotto certi aspetti potrebbe ancora – essere lo sbarco in viola di Bonaventura (SCHEDA) che si sta svincolando dal Milan (ma su di lui è forte il Torino: LEGGI). Il manager sta cercando di riportare Kean in Italia, per lui c’è la Roma. E proprio con la Roma, Raiola avrebbe intenzione di aprire “un giro” per il giovane Kluivert: attenzione alla Fiorentina, che ha un tavolo aperto con i giallorossi con Florenzi (SCHEDA) e Spinazzola (SCHEDA) in direzione di Firenze con Biraghi verso la Capitale.

Oltre a questa, c’è anche la probabilissima trattativa con il Frosinone per il centrocampista classe 1997 Vitale. In questo caso l’operazione gira su cifre abbordabili. Attenzione mediatica sicuramente più alta attorno al nome di Ibrahimovic (SCHEDA): il futuro al Milan è ancora in bilico ma il procuratore fa intendere che la volontà del suo assistito è di continuare comunque in Italia. Dove? Fantacalcio, per ora, ma la domanda resta suggestiva suggestiva. Così come quella sul futuro di Balotelli (SCHEDA), che a fine stagione “strapperà” con il Brescia per cercare un nuovo contratto.