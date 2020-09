Gabbia, il giovane difensore del Milan finisce nel mirino di Pradè. Ostacolo Pioli

Matteo Gabbia (SCHEDA) interessa e non poco ad alcuni club di Serie A. Tra questi ci sono Genoa e Fiorentina che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbero messo nel mirino il giovane difensore rossonero. Tuttavia l’intenzione del Milan è quella di trattenere il giocatore anche per la prossima stagione, soprattutto alla luce della situazione in bilico di Mateo Musacchio e di Leo Duarte. Stefano Pioli ha fiducia nel giocatore e vuole lavorarci sopra.