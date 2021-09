Futuro intorno a Vlahovic. E Commisso gli racconti la storia di Batistuta

Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023

"Intorno a Vlahovic la Fiorentina deve costruire il suo progetto futuro, i suoi gol sono indispensabili per fare quel salto di qualità che altrimenti non sarebbe possibile. Lui e Gonzalez sono quello sguardo ambizioso che la squadra viola non aveva più da anni. Per di più con un allenatore giovane e che sa fare calcio. C’è tutto per avere grandi obiettivi e sognare un ritorno in Europa.