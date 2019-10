Futuro incerto per l’Artemio Franchi, le ipotesi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il comune e gli assessori starebbero già passando al vaglio soluzioni alternative per lo Stadio Artemio Franchi. Nel caso in cui l’Iter per il nuovo impianto sportivo alla Mercafir vada a buon fine, sarà necessario valorizzare e riutilizzare l’opera di Pier Luigi Nervi. Le alternative al momento più probabili sembrano il Rugby o l’Atletica (inserendo nuovamente la pista), ci sarà la necessità di tenere viva una zona della città che da sempre è stata al centro dello sport fiorentino.