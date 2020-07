Futuro ancora in B per Ranieri? Le offerte non mancano

Il futuro di Luca Ranieri è ancora tutto da scrivere. Il giovane difensore viola, passato nello scorso mercato di gennaio in prestito all’Ascoli, dovrà terminare una stagione decisamente travagliata in bianconero. Quattro allenatori, una classifica che piange e il rischio concreto di un play-out all’orizzonte. Schierato con il contagocce prima della pausa, titolare fisso dopo, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in squadra: 5 presenze totali, tutte dal primo minuto. Fiducia ben cambiata rispetto ai soli 32′ contro il Livorno di febbraio. A fine stagione tornerà a Firenze, ma le offerte dalla Serie B non mancano: secondo quanto riferisce oggi Tuttosport sull’Ex Primavera viola è forte il pressing della Salernitana di Ventura, a caccia di un terzino sinistro di prospettiva.