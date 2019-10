Frey: “Ribery leader. Dragowski? Firenze non è Empoli. Fiorentina Legends, la mia idea…”

Sul Corriere Fiorentino troviamo un’intervista all’ex portiere viola Sebastien Frey: «Commmisso? Finora non ha sbagliato un colpo, sono curioso di vedere i progetti che ha per il futuro. Fiorentina Legends? Ho già un appuntamento con la società, mi piacerebbe creare un gruppo di ex giocatori che hanno onorato la maglia viola. Ribery? Ancora una volta si sta dimostrando un leader e un campione. Dopo ogni partita ci sentiamo, parliamo della partita ma anche di altro. Lo sento carico, è innamorato di Firenze. Dragowski? Firenze città esigente, deve gestire la pressione e rimanere tranquillo, pur ricordando che adesso non è più ad Empoli».