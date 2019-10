Frey: “Ribery felice come un ragazzino, il bello deve ancora venire”

Lo storico ex gigliato Sebastien Frey ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio per parlare di Fiorentina e del suo connazionale ed amico Franck Ribery. Molto contento dell’attuale momento positivo della squadra viola, ha svelato di parlare spesso con l’ex Bayern, quasi ogni giorno, e che ogni volta quest’ultimo gli ribadisce la soddisfazione di aver scelto Firenze tra le mille proposte (anche più remunerative). Frey racconta che Ribery non è venuto in Toscana a fare la comparsa e che ha lavorato duramente per raggiungere una buona condizione fisica. Alla sua età, dopo un’estate da svincolato, la sua passione-ossessione per il calcio lo hanno decisamente aiutato. Frey ribadisce che, come per tutti i grandi campioni, la competizione e l’entusiasmo nel vivere il pallone quotidianamente è vita, il bello deve ancora venire.