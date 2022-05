Frey consiglia i portieri: “Pensino solo a fare bene, la viola merita l’Europa”

L'ex portiere viola Sebastien Frey consiglia Dragowski e Terracciano per il finale di stagione e auspica una Fiorentina in Europa

Sulle colonne de La Nazione troviamo un'intervista all'ex portiere viola Sebastien Frey, che ha analizzato le tematiche di casa Fiorentina in vista del rush finale di stagione. Non è un momento semplice, soprattutto visto che arriva ora lo step decisivo per poterci provare. Il francese ha una spiegazione: "Solo un po' di stanchezza, sul piano fisico e nervoso". Ricompattarsi è dunque la parola d'ordine, con una certezza: "La Fiorentina merita l'Europa, perché la stagione è stata buona e non ruberebbe niente a nessuno ad essere in quelle posizioni". Molto merito, anche secondo Frey, è di Vincenzo Italiano, che ha fatto un grande lavoro e ha grandi idee. L'ex estremo difensore fra le sue principali doti individua quella di aver capire subito che piazza sia Firenze e quanto sia importante non sbagliare.