Freitas: “Vlahovic in tribuna? Scelta autolesionista. Ora massima professionalità”

Parla l'ex dirigente viola, che nel 2017 insieme a Corvino contribuì a portare Vlahovic a Firenze

Carlos Freitas , ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a La Nazione del caso Vlahovic : "Quando il giocatore ha iniziato ad avere spazio nella rosa era più facile rinnovare il contratto, ma ora quello che per la Fiorentina è uno sforzo economico enorme, forse per altre società non lo è.

Da questa situazione si esce con la massima professionalità possibile. Del calciatore, che deve essere impeccabile dentro e fuori dal campo, e della società che dovrà pensare a vendere il prima possibile Vlahovic, se non vuole che vada in scadenza Lasciarlo in tribuna? È una scelta autolesionista. Tutti hanno interessi economici. Vlahovic ha rispettato ogni impegno fino ad ora e per quanto alta fosse l’offerta viola, dire no era in suo diritto. Sono certo che avrà la personalità per sopportare questa situazione: continuerà ad essere un grande professionista e Italiano proseguirà a puntare su di lui".