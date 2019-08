Franck il Magnifico: Ribery oggi a Firenze, domani presentazione. Già in campo contro il Napoli?

«Con l’arrivo di un fenomeno come Ribery tutto il calcio mondiale ora sa che la nuova Fiorentina ha progetti molto ambiziosi». Questo il pensiero di un collaboratore di Rocco Commisso evidenziato da La Gazzetta dello Sport. L’accordo è molto articolato: contratto biennale con base economica intorno ai 4 milioni, più 600.000 euro di bonus legati a presenze, gol e conquista di un posto in Europa. Ribery ha chiesto di poter avere il numero 7, già scelto da Pulgar: un accordo sarà trovato e il francese accontentato. Mossa anche commerciale. Ribery arriverà oggi a Firenze e sarà presentato domani sera al Franchi, per poi essere subito a disposizione di Montella. Non è al meglio, ma personalità e classe potrebbero essere armi preziose contro il Napoli, da titolare o in corso d’opera.