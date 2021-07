Franchi senza tifosi, 500 giorni di vuoto: non accadeva dal ’43

Il dato riportato da La Nazione

Fiorentina-Milan, stadio Franchi, 22 febbraio 2010 ore 22:30: i tifosi viola salutano con un grido di gioia il rigore realizzato da Pulgar nei minuti finali che vale il pareggio contro i rossoneri. Poi... un lungo silenzio dovuto alla pandemia che oggi tocca quota i 500 giorni. Per trovare una durata più lunga senza pubblico sulle tribune del “Comunale” bisogna tornare al periodo della Resistenza, anzi, un po’ prima, esattamente al 6 giugno 1943, giorno in cui la Fiorentina venne sconfitta dal Bologna 3-0 nella finale del 3° posto del “Torneo dell’Ascensione”. All’epoca passarono 575 giorni per rivedere un folto pubblico, ma non per assistere ad un avvenimento calcistico, visto che si trattò dello storico “Spaghetti Bowl”, ossia della prima gara di football americano in Italia. Per evitare eventuali rappresaglie tedesche quello storico incontro, disputato il primo gennaio 1945 fra la 5° armata dell’esercito Usa e la 12esima della flotta aerea americana, non venne pubblicizzato. (Lo scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione)