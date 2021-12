Franchi semivuoto: freddo e diretta in chiaro spingono al minimo stagionale

Il dato sull'affluenza di tifosi sarà esiguo

La Nazione scrive che il Franchi, domani sera, rischia di scendere sotto il minimo stagionale di presenze (12.592, contro il Torino al 50% della capienza). Il freddo che si preannuncia, unito all’orario (le 21) e alla diretta tv in chiaro non aiuteranno a raggiungere i numeri delle grandi occasioni. Lo stadio, comunque, aprirà in tutti i settori, perché negli abbonamenti è inclusa anche la gara di domani sera contro il Benevento. Ecco i prezzi, super competitivi, riportati da quotidiano: gli Under 14 potranno beneficiare della tariffa unica a 5 euro, mentre per gustarsi l’esperienza di assistere ad una sfida in tribuna vip e poltronissima basteranno 30 euro. Chi vorrà sedere in parterre di tribuna centrale spenderà 25 euro che scendono a 14 per la maratona e addirittura a 8 per le due curve.