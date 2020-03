Franchi, quanto mi costi? Oltre tre milioni per la manutenzione

Cosa è emerso dal sopralluogo di ieri al Franchi tra i rappresentanti di Palazzo Vecchio e del Quartiere 2? Come scrive La Nazione, il Comune spenderà nel solo 2020 oltre due milioni di euro, il doppio di quello che incassa dalla Fiorentina. Anche la società viola, ieri assente nonostante i ripetuti inviti, investe molto sulla struttura che ha ormai bisogno di frequenti interventi di manutenzione: un milione e 100mila euro è il costo della convenzione con il Comune che andrà avanti fino al 2022, quello della manutenzione un altro milione e 250 mila euro. Non solo, la Fiorentina spende anche per la manutenzione ordinaria dei locali in uso esclusivo e di tutte le strutture realizzati dalla società: aree hospitality, sky box, tribuna stampa e naturalmente tutti gli impianti tecnologici.