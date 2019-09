Franchi, quale futuro? Le posizioni di ministero e soprintendenza. Il nuovo stadio…

Su La Nazione troviamo gli ultimi aggiornamenti riguardo il restyling dello stadio Franchi. La decisione della soprintendenza arriverà a conclusione del lavoro di ricognizione già cominciato. Il sindaco Nardella incontrerà il ministro Franceschini in settimana, ma dal ministero per i Beni e le attività culturali sono già arrivate forti perplessità sulla demolizione delle curve. Dalla soprintendenza non è arrivato un no al restyling, che anzi è fortemente auspicato e, come annunciato dallo stesso Nardella, se ne farà carico il Comune in una versione ‘leggera’, recuperandone la versione polifunzionale. E lo stadio nuovo della Fiorentina? La Mercafir è l’unica opzione per la quale Nardella s’impegna a farla realizzare in cinque anni, per la società viola Novoli è l’ultima ipotesi da prendere considerazione.